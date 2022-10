Xi warnt vor "schwierigen Zeiten" und droht mit Militäreinsatz in Taiwan

105 Minuten dauerte seine mit Spannung erwartete Rede zum Auftakt des 20. Kongresses der Kommunistischen Partei. Unter dem tosenden Applaus der rund 2300 Delegierten ließ sich Chinas Staatspräsident Xi Jinping nicht nur für seine chinesische Null-Covid-Politik und seine Kampagne gegen Korruption feiern. In der großen Halle des Volkes in Peking warnte er zugleich vor schwierigen Zeiten und "potenziellen Gefahren".

China müsse sich auf "große Veränderungen in der Welt" einstellen, "wie es sie seit einem Jahrhundert nicht mehr gegeben" habe, sagte er: "Seid vorbereitet, starken Winden, schwerer See und selbst gefährlichen Stürmen standzuhalten."

Mitten in den wachsenden Spannungen um Taiwan drohte Xi einmal mehr mit einem Militäreinsatz. China strebe eine friedliche "Vereinigung" an, "aber wir werden uns niemals verpflichten, den Einsatz von Gewalt aufzugeben". Seine Führung werde sich die "Option bewahren, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen". Er fügte hinzu: "Eine Wiedervereinigung muss auf jeden Fall erreicht werden, und eine Wiedervereinigung wird auf jeden Fall erreicht werden." An dieser Stelle bekam er von den Delegierten in der Halle den lautesten und längsten Applaus.

"Entscheidende fünf Jahre"

Aus Taiwan kam postwendend eine Antwort: "Konfrontation ist definitiv keine Option für beide Seiten", teilte ein Sprecher von Präsidentin Tsai Ing-wen in Taipeh mit. Taiwan sei ein "souveränes und unabhängiges Land".

Xis stark ideologisch geprägte Rede widmete sich auch anderen Themen. Er rief dazu auf, entschieden seiner Parteiführung zu folgen, um ein "modernes sozialistisches Land" mit einem "Sozialismus chinesischer Prägung" zu bilden. Die nächsten fünf Jahre seien dafür entscheidend.

Keine Corona-Lockerungen

Xi enttäuschte aber die Hoffnungen, dass die strikte Null-Covid-Strategie künftig gelockert werden könnte. Er nannte sie "notwendig" und sprach von "enormen, ermutigenden Errungenschaften". Im Kampf gegen Corona habe Peking "die Menschen und ihr Leben an erste Stelle gestellt".

Zudem betonte Xi seinen erfolgreichen Kampf gegen Korruption in der Volksrepublik. Peking habe dort einen »überwältigenden Sieg« errungen. Er habe »ernsthafte latente Gefahren« innerhalb der Kommunistischen Partei, des Militärs und des Staates beseitigt, sagte Xi. Seine Kampagne hat Tausende ins Gefängnis gebracht. Kritiker werfen ihm vor, die Kampagne zu missbrauchen, um politische Rivalen auszuschalten.

Angesichts der alternden Bevölkerung will Xi außerdem die Geburtenrate ankurbeln. "Wir werden ein politisches System zur Steigerung der Geburtenraten einrichten und eine proaktive nationale Strategie als Antwort auf die Bevölkerungsalterung verfolgen." Das Land ist mit 1,4 Milliarden Menschen das zwar bevölkerungsreichste der Welt. Allerdings werden die Geburten Demografen zufolge dieses Jahr auf ein Rekordtief von zehn Millionen fallen, von 10,6 Millionen 2021.

Die dritte Amtszeit

Nach Abschluss der einwöchigen Beratungen soll der 69-jährige Staatschef dann für eine dritte Amtszeit bestätigt und seine enorme Machtposition weiter zementiert werden. Er wird dann zum mächtigsten Politiker seit Staatsgründer Mao Tsetung. Während er selbst sich damit über bisher respektierte Amtszeitbegrenzungen hinwegsetzt, wird hingegen das Politbüro um ihn herum "aus Altersgründen" neu besetzt.