Xi Jinping traf den saudischen Kronprinzen

Der faktische Herrscher des Golfstaats und Xi sprachen am Donnerstag vor allem über den Ausbau ihrer Zusammenarbeit und gegenseitige Investitionen. Chinas Staatsoberhaupt sollte anschließend auch noch König Salman treffen.

Er wolle "eine neue Ära für die Beziehungen zwischen China und der arabischen Welt" einleiten, schrieb Xi Jinping in einem am Donnerstag in Saudi-Arabien veröffentlichen Zeitungsartikel. Die arabischen Staaten seien dank ihrer Bodenschätze, Industrien und Bauleistungen "Länder mit enormem Potenzial". Die Reise Xi Jinpings folgt fünf Monate nach einem Besuch von US-Präsident Joe Biden in dem Königreich.

