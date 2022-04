Xi: "Beharrlichkeit bringt den Sieg" über Corona

Trotz der umstrittenen Lockdowns in Millionenstädten wie Shanghai und wirtschaftlicher Schäden hält Chinas Präsident Xi Jinping am strikten Null-Covid-Kurs fest. "Wir müssen weiterhin die Menschen über alles stellen, das Leben über alles", sagte Xi bei einem Besuch auf der Insel Hainan. "Die derzeitige globale Pandemie ist immer noch sehr ernst, wir dürfen in der Präventions- und Kontrollarbeit nicht nachlassen. Beharrlichkeit bringt den Sieg."

Im Zentrum des Kampfes gegen die Ausbreitung der hochansteckenden Omikron-Variante steht Shanghai, wo die meisten der 26 Millionen Einwohner seit mehr als zwei Wochen in einem Lockdown stecken. Bei vielen wächst deshalb der Unmut über den harten Kurs. Dennoch ist die Zahl gemeldeter Neuinfektionen weiter gestiegen – auf knapp 28.000.

Das chinesische Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention hatte zuvor in den sozialen Medien einen Leitfaden zur häuslichen Quarantäne veröffentlicht. Bisher müssen selbst Menschen mit asymptomatischen oder sehr milden Fällen in zentralen Einrichtungen unter Quarantäne gestellt werden, wo sich viele über schlechte Bedingungen beschwert haben.

Der neue Leitfaden für die häusliche Quarantäne in einem gut belüfteten Raum mit Masken, Desinfektionsmitteln und anderen Utensilien macht vielen Chinesen Hoffnung, dass die Vorschriften in staatlichen Einrichtungen gelockert werden könnten. Auf die Frage eines Social-Media-Nutzers in einem Onlinekommentar, wer für eine häusliche Quarantäne infrage kommen könnte, verwies die Behörde jedoch auf die alten Regeln.

Bildergalerie: Shanghai im Lockdown