Wüste Beschimpfungen bei TV-Duell in Brasilien

Mit polemischen Attacken auf Herausforderer Luiz Inacio Lula da Silva bestritt Brasiliens rechtsradikaler Staatschef Jair Bolsonaro das TV-Duell vor der Präsidentenwahl. Der 67-Jährige beschimpfte Lula in der Nacht auf Freitag als "Lügner", "Ex-Häftling" und "Vaterlandsverräter". Bolsonaro warf ihm vor, während seiner Amtszeit an der Spitze einer "Bande von Dieben" gestanden zu haben, und verwies auf Korruptionsskandale.

"Das Volk wird dich am 2. Oktober nach Hause schicken", erwiderte Lula, der in den Umfragen klar vor dem Amtsinhaber liegt. Auch er bezichtigte Bolsonaro, ein "Lügner" zu sein. "Wie kannst du in den Spiegel schauen, wenn man sieht, was unter deiner Regierung passiert ist?", fragte Lula. Dabei verwies er auf einen Skandal im Bildungsministerium und die Anschuldigungen gegen Bolsonaros Sohn, der im Verdacht steht, Gelder unterschlagen zu haben.

Vor der ersten Runde der Präsidentenwahl am morgigen Sonntag liegt Lula laut dem Institut "Datafolha" mit 48 Prozent der Stimmen klar vor Bolsonaro, dem 34 Prozent prognostiziert werden.