Wir sollten nicht die gleichen Fehler wie 2015 machen." Das gab Innenkommissarin Ylva Johansson angesichts der dramatischen Lage in Afghanistan zu Protokoll. Die Worte der schwedischen Sozialdemokratin dürften frommer Wunsch bleiben. Die EU-Staaten sind seit sechs Jahren nicht in der Lage, sich auf ein gemeinsames Vorgehen in der Asyl- und Migrationspolitik zu einigen.