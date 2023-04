Woher stammen die Geheimdokumente über die US-Kriegspläne?

Im Internet sind geheime Dokumente über US- und NATO-Pläne zur Unterstützung der bevorstehenden ukrainischen Großoffensive gegen Russland aufgetaucht. Die Informationen seien über die Onlinedienste Twitter und Telegram verbreitet worden, berichtete die "New York Times". Die Dokumente sollen Details über Waffenlieferungen, Bataillonsstärken und andere sensible Informationen enthalten. Konkrete Angriffsziele oder Zeitpläne sind jedoch nicht enthalten.

Das Verteidigungsministerium Pentagon prüft bereits, wie die Dokumente an die Öffentlichkeit gelangen konnten. Fachleute halten die Dokumente zwar für authentisch. Sie warnen jedoch davor, dass einige Dokumente im Rahmen einer russischen Desinformationskampagne verändert worden sein könnten. So seien höhere Todesopferzahlen unter den ukrainischen Truppen und die russischen Verluste niedriger angegeben worden.

Laut "New York Times" handelt es sich aber jedenfalls um eine ernsthafte Beschädigung amerikanischer Geheimdienstaktivitäten und der US-Bemühungen, die Ukraine mit Geheimdienstinformationen zu unterstützen. Es sei der erste "Geheimdienstcoup" Russlands seit Kriegsbeginn.

Diskussion um die Krim

Unterdessen wird immer lauter über mögliche Verhandlungen über die Krim diskutiert. "Wenn wir auf dem Schlachtfeld unsere strategischen Ziele erreichen und an die Verwaltungsgrenzen der Krim gelangen, so sind wir bereit, die diplomatische Seite zu öffnen und die Sache zu bereden", sagte erstmals auch der stellvertretende Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Sybiha. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte bislang stets von der "Befreiung" der 2014 von Russland annektierten Halbinsel gesprochen. Doch mittlerweile zeigen sich auch die USA skeptisch über eine Rückeroberung. Die Entscheidung müsse von der Ukraine getroffen werden, blieb US-Außenminister Antony Blinken vage. Selenskyj trage die Verantwortung.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow stellte ohnehin neue Bedingungen für Friedensgespräche: Verhandlungen seien nur im Zuge einer "neuen Weltordnung" ohne eine Vorherrschaft der USA möglich, sagte er und verlangte einmal mehr die "Berücksichtigung russischer Interessen".

Lawrow drohte zudem mit einem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen mit der Ukraine. "Wenn es weiterhin keine Bewegung beim Abbau der Barrieren für den Export russischen Düngers und Getreides gibt, denken wir darüber nach, ob wir das Abkommen noch brauchen", sagte der Außenminister. Die ursprünglich für 120 Tage geschlossene Vereinbarung wurde bereits zweimal verlängert und läuft Mitte nächsten Monats aus. Russland werde im Falle einer Nichtverlängerung dann mit der Türkei und Katar zusammenarbeiten, um seine Agrargüter auf dem Weltmarkt abzusetzen. Die Pläne dazu seien schon besprochen worden.

26,5 Milliarden Euro Defizit

Russland bekommt die Auswirkungen der internationalen Sanktionen allmählich immer drastischer zu spüren: Das Defizit betrug im ersten Quartal umgerechnet 26,5 Milliarden Euro. Vor einem Jahr gab es in diesem Zeitraum noch ein Plus. Der Rubel fiel am Freitag auf den niedrigsten Stand zu Euro und Dollar seit April 2022.

