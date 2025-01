Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/CHIP SOMODEVILLA

"Für beide Seiten steht viel auf dem Spiel": EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnte am Dienstag beim Weltwirtschaftsforum in Davos den neuen US-Präsidenten Donald Trump vor einem Handelskrieg. Er hat der EU bekanntlich angedroht, Zölle in Höhe von zehn bis zwanzig Prozent einzuführen.