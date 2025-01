Vernichtungslager Auschwitz: Wo die Menschlichkeit versagte

Auschwitz-Birkenau: Im Zweiten Weltkrieg brachten die Nazis hier und in den Außenlagern mehr als eine Million Menschen um.

Ihnen galt die ganze Aufmerksamkeit: Mehr als 50 ehemalige Häftlinge des deutschen Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau und anderer NS-Lager nahmen am Montag an der Gedenkfeier im südlichen Polen teil.

Es waren auch Überlebende, die am Nachmittag die zentralen Ansprachen hielten: Die erste kam vom jüdisch-polnischen Journalisten Marian Turski (98), der die Konzentrationslager Auschwitz, Buchenwald und Theresienstadt überlebt hat. Seit Juni 2021 ist Turski Präsident des Internationalen Auschwitz Komitees. Er warnte vor einem erstarkenden Antisemitismus in der Gegenwart, bei dem es sich um denselben Hass handle, der auch zum Holocaust geführt habe."

Überlebender Turski: Warnung vor ansteigendem Antisemitismus Bild: APA/AFP/SERGEI GAPON

Tova Friedman (86), die die Nazis im Juni 1944 mit ihrer Mutter ins Vernichtungslager Auschwitz verschleppt hatten, teilte ihre schrecklichen Erinnerungen. "Ich dachte, dass man einfach sterben muss, wenn man ein jüdisches Kind ist." Auch den Transport ins Vernichtungslager hat sie noch genau in Erinnerung: "Hungrig und ängstlich habe ich mich in diesem Viehwaggon an meine Mutter gepresst." Sowohl sie als auch ihre Mutter überlebten Auschwitz – ebenso wie ihr Vater, der später im KZ Dachau befreit wurde.

Überlebende Friedman: "Dachte, dass jüdische Kinder sterben müssen" Bild: APA/AFP/SERGEI GAPON

Eine weitere Rede hielt Janina Iwanska (95), die kurz vor der Befreiung von Auschwitz noch auf einen Todesmarsch Richtung Deutsches Reich geschickt und erst im Mai 1945 im Außenlager Neustadt-Glewe (Mecklenburg-Vorpommern) befreit wurde.

Mehr als 60 Staats- und Regierungschefs waren zur Feier anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Sowjetarmee angereist – unter ihnen die Monarchen Charles III. (Großbritannien), Felipe VI. (Spanien) und Willem-Alexander (Niederlande). Russische Vertreter waren wegen Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht eingeladen.

Österreich war politisch durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie Familienministerin Susanne Raab (VP) vertreten. Aus Deutschland waren sowohl Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) angereist.

Steinmeier: „Verantwortung kennt keinen Schlussstrich“ Bild: LUDOVIC MARIN (POOL)

Steinmeier an Musk: "Kein Schlussstrich"

Bei einem Rundgang durch die Gedenkstätte betonte Steinmeier, was in Auschwitz-Birkenau und anderen deutschen Konzentrationslagern unter der NS-Herrschaft passiert sei, "ist Teil unserer Geschichte und damit auch Teil unserer Identität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen".

Er reagierte damit auch auf eine Äußerung des US-Milliardärs Elon Musk, der in einer Video-Botschaft für eine AfD-Wahlkampfveranstaltung bemängelt hatte, dass Deutschland "zu viel Fokus auf vergangene Schuld" lege. "Verantwortung", sagte Steinmeier, "kennt keinen Schlussstrich". Wer immer glaube, man könne jetzt einen Strich darunter machen, dem empfehle er, "jetzt hierherzukommen und das Gespräch mit Überlebenden zu suchen".

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Alexander Van der Bellen

Elon Musk Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.