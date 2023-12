Wladimir Putin will 2024 zum Jahr seines Triumphes machen

Die sichtbare Anspannung der ersten Kriegstage ist von Wladimir Putin nach fast zwei Jahren Krieg in der Ukraine abgefallen. Längst hat der 71-Jährige seinen Überfall auf das Nachbarland zu einem Krieg gegen den Westen und gegen die NATO umgedeutet. Mit seinem "Kampf gegen den äußeren Feind" hat er viele Russen auf seine Seite gezogen.

2024 will Putin, der seit fast einem Vierteljahrhundert an der Macht ist, für sich zum Jahr des Triumphes machen. "Der Frieden wird kommen, wenn wir unsere Ziele erreicht haben", sagte Putin selbstsicher bei seiner großen Jahrespressekonferenz im Dezember. Ein Sieg für ihn wäre etwa der Verzicht der Ukraine auf den NATO-Beitritt. Nach vielen Niederlagen im ersten Kriegsjahr sieht Putin die Initiative nun wieder bei seiner Armee. Moskau meldet Eroberungen im Donbass und freut sich, dass die Hilfe des Westens weiter bröckelt und der Ukraine die Soldaten ausgehen.

Selbst westliche Experten räumen ein, dass Moskau dem Druck der Sanktionen der EU, der USA und anderer Staaten bisher besser standgehalten habe als von vielen erwartet. Eigentlich sollten die Strafmaßnahmen Putin den wirtschaftlichen Boden für die Invasion entziehen. Doch die Rohstoffgroßmacht hält mit den Einnahmen aus dem Öl- und Gasgeschäft mit China und Indien seine Kriegswirtschaft am Laufen. Nicht wenige Staaten helfen Russland zudem dabei, Sanktionen zu umgehen und begehrte Waren doch in das Land zu bekommen.

Russland kann auf ein Wirtschaftswachstum von mehr als drei Prozent in diesem Jahr verweisen. Auch wenn Ökonomen kritisieren, es handle sich nur um künstliche Ergebnisse einer hochtourigen Kriegswirtschaft, die Staatsvermögen verbrennt, Putin kann positive Nachrichten verkünden. Doch gesund ist das Wachstum nach Experteneinschätzung nicht. Zudem haben viele westliche Firmen das Land verlassen.

Der russische Experte der US-Denkfabrik Carnegie, Andrej Kolesnikow, sieht insgesamt eine "zerbrechliche Stabilität" im Land. Niedriger Arbeitslosigkeit steht ein extremer Fachkräftemangel gegenüber – viele Männer müssen im Krieg kämpfen oder sind aus Angst vor einem Fronteinsatz mit ihren Familien ins Ausland geflohen. Lohn- und Rentenerhöhungen verpufften vielfach an den gestiegenen Preisen der Lebenshaltung. Weil viele begehrte Waren für harte westliche Währung eingekauft werden müssen, ist der Wert des Rubels zudem anhaltend schwach. Die Kaufkraft sinkt ständig.

Viele Russen beklagen Armut und Perspektivlosigkeit. Trotz allem, das zeigen Umfragen, trauen viele Menschen vor allem Putin zu, die vielen Probleme zu lösen. Der Präsident hatte 2020 eigens die Verfassung ändern lassen, um weiter bei Wahlen antreten zu können. Sechs Jahre beträgt die Amtszeit. Er könnte 2030 wieder antreten und dann bis 2036 regieren.

Putins Zustimmungswerte sind derzeit deutlich höher als noch vor dem Krieg, als viele Menschen Stagnation beklagten. "Das Grundmotiv, die Spezialoperation zu beginnen, war der Machterhalt", sagt Kolesnikow. Dabei hätte der Kremlchef seinen Worten nach mit dem System aus Angst und Autoritarismus auch ohne die Invasion die Wahl für sich entscheiden können.

Zur Präsidentenwahl am 17. März ist niemand in Sicht, der dem Kremlchef gefährlich werden könnte. Echte Gegner werden zum Urnengang gar nicht zugelassen. Kein Beispiel zeigt das so gut wie der Kremlkritiker Alexej Nawalny. Putin hat seinen Gegner in das wegen seiner rauen Haftbedingungen berüchtigte Straflager "Polarwolf" in Nordsibirien einsperren lassen.

