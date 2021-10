Wladimir Putin ordnet arbeitsfreie Tage an

In Russland gerät die Corona-Lage zusehends außer Kontrolle. Staatschef Wladimir Putin ordnete aufgrund der stark steigenden Infektionszahlen nun eine arbeitsfreie Woche an. Bei einer live im Staats-TV übertragenen Videoschaltung stimmte er gestern einem entsprechenden Vorschlag von Vize-Regierungschefin Tatjana Golikowa zu. Vom 30. Oktober bis zum 7. November sollen demnach Arbeitnehmer im ganzen Land zu Hause bleiben, ihren Lohn aber weitergezahlt bekommen.

Regionen, in denen die Lage besonders schlimm ist, können den arbeitsfreien Zeitraum sogar noch ausweiten. Mit arbeitsfreien Tagen hatte Putin bereits zu Beginn der Pandemie versucht, die Corona-Situation in den Griff zu bekommen. Besonders aus der Wirtschaft kam Kritik, dass die Krise auf ihrem Rücken ausgetragen werde.

Gestern wies die Statistik 1028 Corona-Tote in 24 Stunden aus – so viele wie noch nie an einem Tag. Registriert wurden zudem mehr als 34.000 Neuinfektionen. Geimpft ist erst ein Drittel der Russen.