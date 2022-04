Wladimir Klitschko dankte Nehammer: "Bitte hören Sie nicht auf!"

Am Abend zuvor hatte Nehammer eine kurzfristig angesetzte Unterredung mit Wladimir Klitschko, dem Bruder des Kiewer Bürgermeisters Witali Klitschko. Der ehemalige Boxweltmeister ist zur Goodwill-Tour in Deutschland.

Klitschko dankte Österreich für die Unterstützung und bat: „Hören Sie nicht auf!“ Die Ukraine brauche humanitäre und finanzielle Hilfe sowie Waffenlieferungen. Der Paradegrüne Habeck wiederum war in den vergangenen Tagen mit schonungsloser Offenheit aufgefallen. Durch den Krieg in der Ukraine „werden wir alle ärmer werden“, sagte er am Donnerstag im ZDF: „Die Frage ist, wie wir das gerecht verteilen. Aber dass es ohne Kosten ausgeht, ist nicht denkbar.“ Habeck hat auch eine klare Meinung zum Gas-Streit mit dem russischen Präsidenten: „Wichtig ist, dass wir nicht das Signal geben, wir lassen uns von Wladimir Putin erpressen.“