Wird Selmayr neuer EU-Botschafter beim Vatikan?

Die zuständige Sprecherin der Kommission wollte eine entsprechende Meldung am Dienstag jedoch nicht bestätigen. Das Auswahlverfahren sei noch im Gange, und "daher sind wir, wie auch im Statut vorgesehen, nicht in der Lage, uns zu laufenden Auswahlverfahren zu äußern". Die Stelle des Botschafters beim Heiligen Stuhl, dem Malteser-Orden und den in Rom ansässigen UN-Organisationen (Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO und Welternährungsprogramm WFP) sei im Rahmen der Rotationen der Delegationen 2024 ausgeschrieben worden, so die Sprecherin. Zuletzt hatte die EU-Kommission erklärt, die finale Liste mit den Botschafterposten werde im Sommer veröffentlicht. Im Dezember gab es bereits Gerüchte, Selmayr werde EU-Vertreter in der Schweiz.

Der Deutsche hatte vergangenen September für Aufregung gesorgt, als er im Zusammenhang mit Österreichs Abhängigkeit von russischen Erdgaslieferungen mit Blick auf Russlands Krieg gegen die Ukraine von "Blutgeld" gesprochen hatte. Seit 1. Februar hat Selmayr für ein halbes Jahr eine Gastprofessur für Europarecht am Institut für Innovation und Digitalisierung im Recht der Universität Wien übernommen. Davor leitete er vier Jahre lang die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Derzeit steht der langjährige stellvertretende Leiter der Kommissionsvertretung, Wolfgang Bogensberger, geschäftsführend an der Spitze der EU-Mission in Wien.

Insgesamt 92 Botschaften beim Heiligen Stuhl befinden sich laut dem Portal katholisch.de physisch in Rom - darunter auch die der EU. Zu insgesamt 184 Staaten sowie der EU und dem Souveränen Malteserorden unterhält der Vatikan diplomatische Beziehungen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper