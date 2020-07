Wird Istanbuls berühmte Hagia Sophia von einem Museum zur Moschee?

Die Hagia Sophia in Istanbul war einst eine Kirche, dann wurde sie zur Moschee und schließlich zum Museum. Nun war das oberste türkische Verwaltungsgericht am Wort, um zu entscheiden, ob Muslime dort bald wieder beten dürfen.

Obwohl es keine offizielle Erklärung gab, bekräftigten die Richter laut Medienberichten frühere Entscheidungen, wonach ein Dekret des säkularistischen Republiksgründers Mustafa Kemal Atatürk, mit dem die Hagia Sophia zum Museum wurde, legal zustande gekommen ist. Gleichzeitig wurde festgehalten, dass das aktuelle Staatsoberhaupt, also Präsident Recep Tayyip Erdogan, das Recht habe, zu entscheiden, den Status per Präsidialdekret zu ändern.

Der Kuppelbau am Bosporus gehört zu den beliebtesten Museen der Welt und lockt jedes Jahr 3,7 Millionen Touristen an. Präsident Recep Tayyip Erdogan will das Bauwerk aber wieder als Moschee genutzt wissen.

Die Hagia Sophia wurde im 6. Jahrhundert als Reichskirche der Byzantiner gebaut und war fast tausend Jahre lang die wichtigste Kirche des Christentums. Als die Osmanen im 15. Jahrhundert Konstantinopel – heute Istanbul – eroberten, machten sie die Kirche zur Moschee. 1935 erklärte Atatürk das Gebäude zum Museum.

Seither wird regelmäßig über den Status des Bauwerks debattiert – vor allem in Wahlkämpfen haben islamisch-konservative Politiker das Thema immer wieder aus der Schublade geholt. Erdogan bildet dabei keine Ausnahme. So kündigte er kurz vor den Kommunalwahlen 2019 eine Umwandlung der "Ayasofya" an. Wenig später relativierte er seine Aussage allerdings wieder, um kürzlich neuerlich umzuschwenken.

Die Diskussion über den künftigen Status der Hagia Sophia wird seit Jahren überaus hitzig geführt. Kritiker werfen der Regierung vor, mit der Debatte über das Bauwerk von wirtschaftlichen Problemen ablenken zu wollen. Kritik aus der oppositionellen sozialdemokratischen Partei CHP wiegelt die AKP-Führung aber als Bemerkungen ab, die man sonst nur von "feindlichen Staaten" erwarten würde.

Dabei ist es gut möglich, dass Erdogan die Diskussion auch deshalb wieder auf die Agenda gesetzt hat, um damit um islamische Wähler zu werben. Umfragen zufolge kommt seine Partei auf 31 Prozent und ist weit entfernt von früheren Werten um die 50 Prozent. Wird die Hagia Sophia zur Moschee, könnte das einen Teil von Erdogan-Fans zumindest kurzfristig bei der Stange halten.

Nicht nur innertürkisches Thema

Gleichzeitig ist das Thema längst nicht nur ein innertürkisches. Denn auch für viele Griechen hat die einstige Kirche Hagia Sophia eine besondere religiöse Bedeutung. Eine Umwandlung könnte die Spannungen mit dem Nachbarland weiter verschärfen. "Was Präsident Erdogan da tut, weckt nationalistischen und religiösen Fanatismus. Es wird versucht, den Wert und die globale Strahlkraft dieses Bauwerks zu schmälern", sagte die griechische Kulturministerin Lina Mendoni.