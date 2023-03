Wird Berlin 2030 klimaneutral?

Am Sonntag stimmen die Berliner darüber ab, ob die deutsche Hauptstadt schon 2030 klimaneutral werden soll. Das bisherige Zieldatum ist 2045.

"Wenn wir uns gemeinsam entscheiden, ein Feuer zu löschen, dann braucht es Leute, die jeweils ihren Teil dazu beitragen, das Feuer zu löschen. Und nicht Menschen, die am Straßenrand rumstehen und sagen ,Ui, aber was kann ich denn schon machen?‘", wirbt die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer für ein Ja zur Klimaneutralität. Die Initiative ist umstritten und wird auch von der amtierenden rot-grün-roten Berliner Stadtkoalition als unrealistisch angesehen. So bekräftigte SPD-Bürgermeisterin Franziska Giffey am Freitag ihre Ablehnung: "Wir finden wichtig, dass das Thema vorangebracht wird, aber es ist nicht möglich, dass Berlin bis 2030 klimaneutral ist. Und das muss man den Leuten auch klipp und klar erklären. Alles andere ist Augenwischerei", sagte Giffey. Getragen wird die Initiative von Fridays for Future, Umweltverbänden und auch den Jugendorganisationen von SPD und Grünen. Der Volksentscheid ist erfolgreich, wenn eine Mehrheit mit Ja stimmt und diese Mehrheit mindestens 25 Prozent der Wahlberechtigten ausmacht.

