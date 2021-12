"Wir werden um einen Lockdown nach Weihnachten nicht herumkommen"

BERLIN. Mit einer Doppelstrategie will Deutschland die vorhergesagte fünfte Corona-Welle eindämmen – mit einer Verschärfung der Maßnahmen und einer Beschleunigung der Impfkampagne. Angesichts der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante hat der von der neuen Ampel-Regierung eingesetzte Expertenrat zuletzt zu raschem Handeln aufgerufen.

Das Gremium hatte in seiner ersten Stellungnahme vor einer Ansteckung von zweifach Geimpften sowie Genesenen durch Omikron gewarnt. "Dies kann zu einer explosionsartigen Verbreitung führen." Eine erhebliche Überlastung der Krankenhäuser sei zu erwarten. "Sollte sich die Ausbreitung der Omikron-Variante in Deutschland so fortsetzen, wäre ein relevanter Teil der Bevölkerung gleichzeitig erkrankt und/oder in Quarantäne", hieß es.

Reagieren werden Bund und Länder darauf wohl schon bei ihrem heutigen Treffen. Die Rede ist von einer Schließung von Nachtklubs und Diskotheken, einem Verbot von Großveranstaltungen, aber auch von einer Einschränkung privater Treffen ab 28. Dezember. Zudem deutet immer mehr darauf hin, dass es nach Weihnachten zu einem bundesweiten Lockdown kommen wird. Ein Herunterfahren vor Weihnachten hatte der neue Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zuletzt ausgeschlossen.

"Silvestersause geht nicht"

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), zugleich Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, sagte in der ARD zu den geplanten Kontaktbeschränkungen, es werde auch heuer eine weihnachtliche Kaffeetafel oder ein Abendessen im Kreis der Familie möglich sein. "Aber die große Silvestersause wird es nicht geben können."

"Die Politik muss den Bürgern ehrlich sagen, dass Einschränkungen im Alltag auch im neuen Jahr zwingend notwendig sein werden – ich bin sicher, viele Menschen rechnen damit", sagte Wüst. Wichtig sei, dass noch vor den Feiertagen ein Fahrplan erstellt werde.

Diskotheken werden schließen

Berlins scheidender Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) warnte vor größeren Feiern zu Weihnachten und Silvester. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) sagte: "Ich bin mir sicher, dass Clubs und Diskotheken schließen, dass wir die Kontakte auch für Geimpfte in Innenräumen reduzieren werden." Das werde für Jänner verabredet.

Einen Schritt weiter ging der Gesundheitsexperte der Grünen, Janosch Dahmen: "Angesichts der äußerst hohen Übertragbarkeit von Omikron werden wir um einen Lockdown nach Weihnachten nicht herumkommen."

Zweite Säule im Kampf gegen Omikron ist das Impfen: "In Deutschland haben wir mit Omikron auch deshalb ein Problem, weil die Zahl der Geimpften nicht hoch genug ist", sagte Vize-Regierungssprecher Wolfgang Büchner. Allerdings gehe die Booster-Kampagne gut voran. Die anvisierte Zahl von 30 Millionen Impfungen bis Weihnachten sei in Reichweite.

Laut offiziellen Zahlen vom Montag sind 58,4 Millionen Personen nach bisherigen Maßstäben vollständig geimpft, 70,3 Prozent der Gesamtbevölkerung. Mindestens 26,2 Millionen – insgesamt 31,5 Prozent – haben eine Auffrischungsimpfung bekommen. "Beides müssen wir jetzt auch während der Feiertage und über den Jahreswechsel noch einmal intensivieren – das Impfen und das Boostern", sagte Büchner.

Viele Polizisten geimpft

Das deutsche Innenministerium teilte gestern mit, dass das Personal im Bereich der kritischen Infrastruktur eine vergleichsweise hohe Impfquote aufweise. So seien etwa beim Bundeskriminalamt mehr als 90 Prozent der Beschäftigten geimpft und bei der Bundespolizei über 80 Prozent, teilte eine Ministeriumssprecherin gestern mit.

AfD-Politiker gestorben

Der baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Bernd Grimmer ist an Covid-19 gestorben. Grimmer wurde 71 Jahre alt. In den vergangenen Monaten hatte er die Corona-Eindämmungsmaßnahmen der Regierung immer wieder scharf kritisiert. Im vergangenen September schrieb er noch auf seiner Facebook-Seite, das "Corona-Regime" könne "nur noch als krank bezeichnet" werden. Er beklagte zudem "Alarmismus" und "Panikmache".