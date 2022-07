"Wir werden nicht aufgeben", sagt Putin

Russlands Präsident Wladimir Putin hat die westlichen Sanktionen zwar als große Herausforderung für sein Land bezeichnet – sich aber weiter optimistisch gezeigt: "Es ist klar, dass das eine große Herausforderung für unser Land ist, aber wir werden nicht nur nicht aufgeben", sagte Putin. Es sei nicht möglich, Russland mit einem "riesigen Zaun" vom Rest der Welt zu isolieren, gab sich der Kremlchef weiterhin siegessicher.

Auch der nur schleppende Fortschritt an der Front in der Ukraine macht dem Kreml keine Sorgen: "Russland hat sich keine Fristen für die Dauer des Kriegs gesetzt", so Kremlsprecher Dmitri Peskow. "Es gibt keinen festen Zeitrahmen. Das Wichtigste ist die Wirksamkeit der Umsetzung dieser Operation", sagte er. Erst wenn alle Ziele in der Ukraine erreicht seien, würden die Kampfhandlungen eingestellt.

Biden geht, Putin kommt

Heute geht Kremlchef Putin übrigens wieder auf Reisen. Um der Weltöffentlichkeit zu demonstrieren, dass er sehr wohl noch Freunde hat in der Welt, trifft er in Teheran neben den iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi auch den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan. Offiziell geht es bei dem Treffen von Putin, Raisi und Erdogan um eine Verbesserung der Lage im Bürgerkriegsland Syrien. Doch wie bereits durchsickerte, geht es dabei auch um konkrete Waffengeschäfte. Glaubt man den US-Berichten, dann bereiten sich die Iraner gegenwärtig darauf vor, "Hunderte von Drohnen" an die russische Armee zu liefern.

Unter den unbemannten Luftfahrtzeugen seien auch Modelle, die eine Reichweite von 2000 Kilometern haben und nach einer Flugzeit von 35 Stunden bis zu 13 kleinere Bomben ans Ziel bringen. Bereits in wenigen Tagen würden russische Soldaten im Iran für die Drohneneinsätze ausgebildet werden. Beweise für die US-Berichte gibt es zunächst nicht. Aus Teheran wurde zwar eine "militärische Zusammenarbeit" mit Russland bestätigt, die Lieferung der Drohnen aber nicht. Experten halten diese allerdings für durchaus möglich. Es gebe verschiedene Anzeichen dafür, dass den russischen Streitkräften in der Ukraine die Präzisionswaffen ausgingen, was sich durch die Lieferung von iranischen Drohnen ändern könnte, sagte Frederick Kagan, ein Militärexperte vom American Enterprise Institute, der Washington Post. Die Auswirkungen solcher Lieferungen seien gegenwärtig nur schwer abzuschätzen. Iranische Drohnen würden den Russen aber "mehr Möglichkeiten geben, tiefer in ukrainischen Gebieten anzugreifen".

Auch der Zeitpunkt der Putin-Reise ist kein Zufall: Der Kremlchef gibt sich im Nahen Osten ausgerechnet mit US-Präsident Joe Biden quasi die Klinke in die Hand. Biden kehrte erst am Wochenende aus Saudi-Arabien zurück – dem großen regionalen Rivalen Irans. Es ist erklärtes Ziel des amerikanischen Präsidenten, den Einfluss des Iran, aber auch den von Russland und China in der Region zurückzudrängen. "Wir werden im Nahen Osten kein Vakuum hinterlassen, das Russland oder China füllen können", sagte Biden. Sprich: Angesichts der sich weiter verhärtenden Fronten zwischen Ost und West wollen die USA im Nahen Osten eigene Interessen festigen. Ähnliches dürfte auch Putin für sein Land im Iran wollen.