"Wir werden hier alle umgebracht"

Zudem wurden 144 Menschen verhaftet oder gelten als vermisst. Eine YouTuberin wurde sogar live im spanischen Fernsehen festgenommen. Mitten in der Sendung "Todo es Mentira" des spanischen Senders Cuatro unterbrach die junge Frau, die sich Dina Stars nennt, plötzlich einen anderen Gast und sagte: "Die Sicherheitskräfte sind da draußen." Die Kubanerin ging an die Tür ihrer Wohnung in Havanna, trat kurz darauf wieder vor die Kamera und erklärte, sie werde nun mitgenommen. "Ich mache die Regierung dafür verantwortlich, was auch immer mit mir passiert", sagte sie. Zuvor hatte Dina Stars an die Welt appelliert: "Wir brauchen Hilfe. Hier werden wir alle umgebracht." Angesichts der Proteste schränkte das Regime den Zugang zu sozialen Medien und Messaging-Diensten ein. So sind Facebook, Instragram, WhatsApp und Telegram seit Montag teilweise blockiert. Die USA warnten die Kubaner unterdessen, die gefährliche Flucht über den Seeweg in die USA zu versuchen: "Alle werden abgefangen."