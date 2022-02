"Wir sind vom ‚Islamischen Staat‘ umzingelt"

Erst nach mehreren Interventionen der in Nordost-Syrien stationierten US-Truppen hatten es die Milizen der "Syrisch-Demokratischen Kräfte" (SDF) geschafft, einen Aufstand des "Islamischen Staates" (IS) niederzuschlagen. Fast zwei Wochen dauerten die Gefechte um das Sinaa-Gefängnis in Hasaka, wo 3000 IS-Kämpfer und Jugendliche gefangen gehalten wurden. Mehr als 600 Menschen, die meisten Dschihadisten, kamen bei den Kämpfen ums Leben.

Als am 3. Februar IS-Anführer Abu Ibrahim al-Qurayshi bei einer US-Razzia getötet wurde, war in Washington die Freude groß. Die Eliminierung habe "die Welt zu einem sichereren Ort gemacht", jubelte US-Präsident Joe Biden – vermutlich zu früh. "Tatsächlich sind wir vom ‚Islamischen Staat‘ umzingelt", warnt SDF-Chef Mazlum Kobané. "Wenn wir uns nicht bemühen, den IS zu bekämpfen, wird er sich wieder ausbreiten."

Ohne die Hilfe des Westens sei dies nicht möglich. Die internationale Gemeinschaft trage eine Mitverantwortung für Tausende von Ausländern in den SDF-Gefängnissen, die weiter ein gewaltiges Sicherheitsrisiko darstellen würden, sagte der Kurdenkommandant, der auch "eigenes Versagen" bei der Bekämpfung des IS einräumte.

Die dramatischen Entwicklungen in Nordost-Syrien würden einmal mehr zeigen, warum die US-Truppen in Syrien (900) und im Irak (2500) so bald nicht abgezogen würden, schreibt Max Boot in einer Analyse für die amerikanische Denkfabrik "Council on Foreign Relations". Die Terrororganisation habe sich "als erschreckend widerstandsfähig" erwiesen.

Die US-"Front-Soldaten" werden sich womöglich schon bald auf einen neuen IS-Führer einstellen müssen. Der Tod von Qurayshi bedeute nach Überzeugung von Sicherheitsexperten nur einen "temporären Rückschlag" für die Terrorgruppe. Zudem sei die Organisation inzwischen so dezentralisiert und diffus, dass ein Wechsel an der Spitze kaum einen Unterschied ausmachen würde.

Obwohl der IS 2019 seine letzten Hochburgen verloren hatte, verschwand er nicht. Nach einer Analyse von Michael Knights vom Washington Institute for Near East Policy lag die Zahl der Anschläge in den vergangenen eineinhalb Jahren im Schnitt bei 330 pro Quartal. Der neue Anführer dürfte nach Experten-Einschätzung aus dem Irak kommen und über stärkere militärische Qualifikationen verfügen als Qurayshi, der von seinen Anhängern eher als islamischer Rechtsgelehrter angesehen wurde.