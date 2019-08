"Wir schauen nicht zu", droht Chinas Botschafter mit Gewalt in Hongkong

Die Sorge wächst, dass die chinesische Regierung die anhaltenden Proteste in Hongkong mit Gewalt beenden könnte. "Sollte sich die Situation in Hongkong verschlechtern, wird die Zentralregierung nicht dasitzen und zuschauen", warnte jetzt auch Chinas Botschafter in London.

Wogegen protestieren die Demonstranten in Hongkong überhaupt?

Auslöser der Proteste war eine umstrittene Gesetzesvorlage, die Auslieferungen an das chinesische Festland ermöglicht hätte. Die Demonstranten befürchteten, dass Peking dadurch die Möglichkeit gegeben werde, Aktivisten für mehr Demokratie unter dem Justizsystem des Festlandes vor Gericht zu stellen. Die Entscheidung über das Gesetz wurde zwar ausgesetzt. Doch hat sich der Protest zu einer breiteren Bewegung für Demokratie entwickelt.

Welche Ziele verfolgen die Demonstranten?

Die Demonstranten haben angekündigt, ihren Protest so lange fortzusetzen, bis ihre Kernforderungen erfüllt sind. Dazu gehören der Rücktritt der Regierungschefin Carrie Lam, eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt, Amnestie für die Verhafteten und eine dauerhafte Rücknahme des Auslieferungsgesetzes.

Wie organisieren sich die Demonstranten?

Sie verzichten bewusst auf konkrete Anführer, die ohnehin nur von den Behörden verhaftet worden wären. Der Widerstand präsentiert sich in tausenden Gesichtern, die seit mehr als zwei Monaten auf die Straßen gehen. In verschlüsselten Messenger-Diensten wie Telegram koordinieren sie ihre Aktionen. Zudem nutzen sie auch das Apple-Tool AirDrop, das über Bluetooth funktioniert. Damit sind sie auch gegen die von den Behörden befohlene Abschaltung des Internets gewappnet. Die Demonstranten versuchen friedlich zu bleiben. Nach ihren Kundgebungen räumen sie auf und trennen sogar den Müll.

Wie finanzieren sie den Protest?

Seit Wochen schalten sie weltweite Anzeigen in den Medien. Innerhalb kürzester Zeit haben sie damit mehr als zwei Millionen Dollar an Spenden gesammelt.

Wie reagiert China?

Chinas Regierung verurteilt die Proteste scharf. Peking ist auf den Finanzplatz Hongkong als zentrale Schnittstelle zur Welt angewiesen. So bezeichnet man die Demonstranten als "Terroristen" und beschuldigt das Ausland, die Unruhen zu verschärfen. Mittlerweile hat Peking auch Schlägertrupps entsandt, die mit brutaler Gewalt gegen die Demonstranten vorgehen. Auch die Drohungen, dass die Proteste mit Militärgewalt beendet werden, häufen sich. Bilder langer Kolonnen von gepanzerten Wagen an der Grenze Hongkongs sollen die Angst vor einem Eingreifen Chinas verstärken.

Hat Peking irgendein Recht, in Hongkong einzugreifen?

China beruft sich auf die Verfassung. Der Artikel 18 des Hongkonger Grundgesetzes sieht vor, dass Chinas Regime das Recht hat, die Gesetze Festland-Chinas in Ausnahmefällen auch auf Hongkong anzuwenden – und zwar im Falle eines Aufruhrs in der Stadt, den die dortige Regierung nicht in den Griff bekommt. Genau das ist jetzt der Fall.

Wie reagiert die Welt?

Mit wachsender Sorge. Viele Regierungen haben Reisewarnungen ausgesprochen. US-Präsident Trump hat ein persönliches Treffen mit Chinas Staatschef Xi angeregt. Trump forderte Peking "nachdrücklich" auf, das "hohe Maß an Autonomie" Hongkongs zu respektieren.

Artikel von Heidi Riepl Redakteurin Außenpolitik, Weltspiegel h.riepl@nachrichten.at