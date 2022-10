Bild: APA/AFP/KCNA VIA KNS/STR

Man halte "den Atem an": Laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) mehren sich die Anzeichen, dass das nordkoreanische Regime demnächst einen nuklearen Test durchführen wird.

"Wir hoffen, dass es nicht passieren wird, aber die Anzeichen gehen leider genau in die andere Richtung", sagte IAEA-Chef Rafael Grossi. Die IAEA beobachte entsprechende Vorbereitungen.

Jeder halte deswegen den Atem an, sagte Grossi weiter. Ein nuklearer Test wäre eine weitere Bestätigung dafür, dass das Atom-Programm "auf unglaublich besorgniserregende Weise mit Volldampf voranschreitet" und Pjöngjang sein Arsenal weiter verfeinere. Die Experten erwarten den ersten nordkoreanischen Atomtest seit 2017 schon in den nächsten Tagen. Denn seit Ende September hat das nordkoreanische Militär in ungewohnt hoher Frequenz Raketentests durchgeführt. Damit sollte laut Aussage der Regierung auch der Beschuss von südkoreanischen Flugplätzen mit taktischen Nuklearwaffen simuliert werden. Bei einem Waffentest, der von Diktator Kim Jong-un persönlich überwacht wurde, kamen demnach Attrappen nuklearer Sprengköpfe zum Einsatz.

Anfang Oktober hatte Pjöngjang zudem erstmals seit fünf Jahren eine Mittelstreckenrakete über die japanische Inselgruppe fliegen lassen. Das letzte Mal, als Nordkorea 2017 eine Rakete über Japan hinwegfliegen ließ, führte das Land nur wenige Tage später einen Atomwaffentest durch.

UNO-Resolutionen untersagen Nordkorea zwar die Erprobung von ballistischen Raketen jeglicher Reichweite, die je nach Bauart auch einen Atomsprengkopf befördern können. Doch das Regime in Pjöngjang verfolgt seine eigenen Pläne: Machthaber Kim Jong-un ließ erst kürzlich ein Atomwaffengesetz verabschieden, das das Recht auf einen nuklearen Erstschlag zur Selbstverteidigung vorsieht. Auch der Status Nordkoreas als Atommacht wird darin "unumkehrbar" verankert. Selbst wenn sein Land "100 Jahre lang Sanktionen ausgesetzt" sei, werde man diese Waffen nicht aufgeben, betonte Kim.

Antwort auf Militärmanöver

Auch gestern gab es in den nordkoreanischen Nachbarländern wieder Raketenalarm: Pjöngjang feuerte mindestens zwei ballistische Raketen von kurzer Reichweite im Abstand von knapp 20 Minuten in Richtung offenes Meer ab.

Die neuen verschärften Provokationen aus Nordkorea haben einen Hintergrund: Am Montag beginnt Südkorea zusammen mit den US-Streitkräften eine große Luftwaffenübung. An dem Manöver "Vigilant Storm" nehmen aus Südkorea 140 Flugzeuge einschließlich F-35-Tarnkappen-Kampfjets teil. Die US-Luftwaffe will 100 Flugzeuge dafür mobilisieren.