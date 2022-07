Präsident Alexander Lukaschenko hat Spekulationen befeuert, Belarus könnte an der Seite Moskaus in den Angriff auf die Ukraine eingreifen. Hatte er erst am Wochenende dem angegriffenen Nachbarn vorgeworfen, Raketen auf sein Land abgefeuert zu haben, so bekräftigte er nun seine enge Verbundenheit mit Russland. Belarus sei so eng mit der Russischen Föderation verbunden, "dass wir praktisch eine gemeinsame Armee haben. Aber das wussten sie ja alles.