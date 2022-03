Mehr als zwölf Tage war der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu von der Bildfläche verschwunden. Dann tauchte er per Video in einer obskuren Schaltkonferenz auf, von der niemand genau sagen konnte, wann sie stattgefunden haben soll. Dann meldete sich der Minister am Dienstag mit dem Versprechen zu Wort, keiner der neu eingezogenen 134.500 Rekruten werde an "Hotspots" geschickt.

Vor seinem mysteriösen Verschwinden musste das Verteidigungsministerium zugeben, dass bereits Wehrpflichtige in der Ukraine im Einsatz waren. Das stand im Gegensatz zu Aussagen des russischen Staatschefs Wladimir Putin. Klar scheint für westliche Analysten: Es läuft nicht nach Plan. "Wir haben Infos, dass sich Putin vom eigenen Militär getäuscht fühlt", sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Kate Bedingfield, gestern zu den jüngsten Erkenntnissen der US-Geheimdienste. Dies habe zu "anhaltenden Spannungen zwischen Putin und seiner militärischen Führung" geführt. Das könnte Schoigus Abtauchen erklären.

Laut Bedingfield wird Putin durch seine Berater "falsch informiert, wie schlecht die Streitkräfte tatsächlich unterwegs sind und wie sehr die Sanktionen die russische Wirtschaft in die Knie zwingen". Der Grund dafür sei, dass seine führenden Berater "Angst davor haben, ihm die Wahrheit zu sagen". Pentagon-Sprecher John Kirby meinte, es sei "beunruhigend", dass der russische Präsident "kein klares Bild von dem Ausmaß hat, wie seine Truppen versagen".

Schmeichler als Problem

US-Außenminister Antony Blinken betonte, Ja-Sager und Schmeichler seien in vielen Autokratien ein grundsätzliches Problem. "Es gibt in diesen Systemen keine Leute, die den Mächtigen die Wahrheit sagen dürfen."

Als Indikator verweisen die USA auf die widersprüchlichen Aussagen über den Stand der Friedensverhandlungen in Istanbul. Es sei schwierig, dort zu nachhaltigen Ergebnissen zu kommen, wenn Putin kein klares Bild der Lage habe, hieß es. Die russischen Unterhändler hatten nach den Verhandlungen mit der Delegation aus der Ukraine die Einschätzung bestätigt, Fortschritte erzielt zu haben.

Es dauerte nicht lange, bis Kreml-Sprecher Dmitri Peskow die optimistischere Einschätzung des eigenen Verhandlungsführers zurückwies. Dagegen sprach Außenminister Sergei Lawrow anschließend wieder von einem "bedeutsamen Fortschritt" bei den Verhandlungen mit der Ukraine.