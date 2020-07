EU-Ratspräsident Charles Michel twitterte in Großbuchstaben: "DEAL" blinkte um 5.15 Uhr nach der vierten Gipfelnacht in Brüssel auf den Handys auf. "Wir haben es geschafft", sagte er wenig später. Die 27 Staats- und Regierungschefs hatten sich auf das nächste Sieben-Jahres-Budget (2021-2027) und den Wiederaufbaufonds für die von der Coronakrise am schwersten getroffenen Länder geeinigt. Gesamtvolumen: 1,8 Billionen Euro.