"Wir haben die Tore geöffnet": Erdogan erhöht den Druck auf die EU

An der türkisch-griechischen Grenze sind am Sonntag tausende weitere Flüchtlinge mit dem Ziel EU eingetroffen. Türkische Sicherheitskräfte forderten sie per Handzeichen auf, weiter Richtung Grenze zu gehen. Tausende hatten dort bereits die Nacht unter freiem Himmel verbracht.

Der türkische Innenminister Süleyman Soylu schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, bis Sonntagmittag seien in der Türkei rund 76.000 Flüchtlinge Richtung Edirne aufgebrochen. Die Provinz im Nordwesten der Türkei grenzt an die EU-Staaten Griechenland und Bulgarien.

Nach UNO-Angaben waren hingegen bis Samstagabend 13.000 Flüchtlinge zu der 212 Kilometer langen türkisch-griechischen Grenze gekommen. Aus der griechischen Hauptstadt Athen verlautete gestern, in den vergangenen 24 Stunden seien fast 10.000 Migranten an einem "illegalen" Grenzübertritt gehindert worden.

Zudem wurden am Wochenende mehr als 130 Flüchtlinge festgenommen. Um Migranten vom Übertritt nach Griechenland zu hindern, hat die Polizei schwere Wasserwerfer und Tränengas eingesetzt. Griechische Medien zeigten ein kurzes Video des Vorgehens an einem Grenzübergang am Fluss Evros, der seit Freitag geschlossen ist. Die Migranten hatten laut Medienberichten zuvor Steine und andere Gegenstände auf die Bereitschaftspolizei geschleudert. Ein Polizist soll nach Berichten des griechischen Rundfunks verletzt worden sein.

"Desinformation der Türkei"

Der griechische Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos hat der Türkei vorgeworfen, den Zustrom von Migranten organisiert zu haben. Zugleich beschuldigte Athen die Türkei, Migranten mit falschen Informationen dazu zu bewegen, nach Griechenland und damit in die EU zu kommen. "Die Desinformationskampagne der türkischen Behörden wird fortgesetzt", twitterte das griechische Außenministerium.

Video: Tausende Flüchtlinge an EU-Grenze

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Samstag ungeachtet der Vereinbarungen mit Brüssel angekündigt, Flüchtlinge mit dem Ziel EU die Grenzen passieren zu lassen. "Wir haben die Tore geöffnet", sagte er. In seinem Land leben Millionen Flüchtlinge, darunter 3,7 Millionen Menschen aus dem Bürgerkriegsland Syrien. Sein Land könne "eine neue Flüchtlingswelle nicht bewältigen". Die EU müsse ihre "Versprechen halten" und ihren "Teil der Last übernehmen". Aufgrund der Kämpfe in der syrischen Region Idlib droht der Türkei eine neue Flüchtlingswelle (Bericht rechts).

Frontex verstärkt Grenzschutz

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht die Lage an den EU-Grenzen zur Türkei "mit Sorge". "Es ist unsere höchste Priorität, sicherzustellen, dass Griechenland und Bulgarien unsere ganze Unterstützung haben", twitterte sie. Auf Bitten Griechenlands hat die EU-Grenzschutzbehörde Frontex die Entsendung von zusätzlichen Beamten sowie von Ausrüstung veranlasst, teilte eine Sprecherin mit. Die Alarmstufe für alle EU-Grenzen zur Türkei sei auf "hoch" angehoben worden.

