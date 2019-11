Die schweren Buschbrände im Oktober und die Unfähigkeit, dieser ohne Hilfe der UN Herr zu werden, hatte die Bevölkerung schon massiv verärgert. Das Fass zum Überlaufen brachte schließlich die Ankündigung einer "Whats App-Steuer". Innerhalb weniger Stunden wuchs die Demonstranten-Zahl nicht nur auf den Straßen der Hauptstadt Beiruts auf Tausende Menschen an. Durch soziale Netzwerke hatte sich die Nachricht über die regierungskritischen Proteste wie ein Lauffeuer verbreitet.

Zentraler Platz der Protestbewegung gegen Regierung und Korruption ist der "Märtyrerplatz" in der Hauptstadt. 36 Tage harrt Hassan bereits hier aus. Der Student kommt aus einem Vorort Beiruts und campiert mit Dutzenden Gesinnungsbrüdern und -schwestern in einem Zeltlager.

Auch wenn es in dieser Nacht in Beirut ruhig bleibt, die Anspannung ist spürbar. Aber nur Hassan will reden. Eine Gruppe Jugendlicher, die noch kurz zuvor bei ihm gestanden hatte, wendet sich rasch ab. "In Tripoli (85 Kilometer von Beirut, Anm.) gab es Attacken gegen Demonstranten", erzählt der 28-Jährige. Die Angreifer sollen Hisbollah-Anhänger gewesen sein. Um derartige Attacken hier schon im Keim zu ersticken, kontrolliert die Armee die Zufahrten. Und Betonblöcke und Absperrgitter sind - noch – am Straßenrand aufgestellt.

"Alle müssen weg"

"Die ganze Politik ist korrupt", sagt Hassan. Dass mit den Protesten der Rücktritt der Regierung erreicht worden ist, reicht ihm und seinen Mitstreitern aber längst nicht. "Alle müssen weg. In einer neuen Regierung darf kein bisher aktiver Politiker mehr vertreten sein." Um das zu erreichen, will er auf dem Platz ausharren. "Wir geben nicht auf. Wir bleiben, bis wir gewonnen haben", sagt er zum Abschied.

Minuten später werden die Zufahrten zum "Märtyrerplatz" mit Gittern abgeriegelt. Und die Soldaten machen unmissverständlich klar: Ein Passieren – von wem auch immer – ist ab sofort unerwünscht.