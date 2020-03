"Eigentlich wäre diese Krise jetzt die Stunde Europas und die Stunde der EU-Kommission. Aber es ist merkwürdig still in Brüssel", sagte Söder dem "Spiegel". "Wir erleben gerade eine Entsolidarisierung in Europa, die den Geist der europäischen Idee massiv gefährdet."

Man dürfe jetzt nicht nationalstaatlich denken, sondern müsse etwa Hilfstransporte nach Italien und Spanien europäisch organisieren, forderte der CSU-Chef. "Das gehört ganz oben auf die europäische Agenda, und da wäre die Kommission gefragt." Zugleich sei wichtig, dafür zu sorgen, dass der Grenzverkehr innerhalb Europas möglich bleibe. "Wir müssen derzeit alles bilateral lösen. Ohne die Bundeskanzlerin (Angela Merkel, Anm.) hätten wir echte Probleme."

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte zuvor heftige Kritik an den nationalen Alleingängen der EU-Staaten in der Coronakrise geübt. "Als Europa wirklich füreinander da sein musste, haben zu viele zunächst nur an sich selbst gedacht", sagte die CDU-Politikerin. Inzwischen hätten die Staaten aber begonnen, einander zu helfen. Die EU-Kommission selbst versucht, die Maßnahmen der EU-Länder zu koordinieren. Ebenso hatte die Behörde lange davor gewarnt, die Binnengrenzen im Schengenraum zu schließen, und - wie Deutschland es zeitweise gemacht hat - den Export von Schutzausrüstung in andere EU-Länder zu verbieten.

Budget für Rückflüge und Medizin erhöht

Von der Leyen und ihre Kommission leiteten in der vergangenen Woche etliche Projekte ein, um die Solidarität der 27 EU-Staaten zu stärken. In der Gesundheitspolitik hat die Behörde selbst allerdings keine Befugnisse.

Am Freitag gab die EU-Kommission bekannt, dass 75 Millionen Euro aus dem EU-Budget zur Verfügung gestellt werden, um die Mitgliedstaaten bei der Rückführung ihrer Staatsbürger zu unterstützen. Zudem sollen die Mittel für den Aufbau einer strategischen Reserve von Medizinprodukten wie Ventilatoren und Schutzkleidung auf 80 Millionen Euro erhöht werden.

Notflug aus Peru in Wien erwartet

Bisher wurden im Rahmen des EU-Katastrophenschutzes 2.312 Bürger aus China, Japan, den USA, Marokko, Tunesien, Georgien, den Philippinen und Kap Verde in die EU zurückgeholt. Darunter waren auch zwei österreichische Flüge. Die Transportkosten werden dafür bis zu 75 Prozent aus dem EU-Budget kofinanziert. 80 weitere Rückholflüge sind in den nächsten Tage geplant.

Das österreichische Außenministerium holte bereits rund 5.300 gestrandete Urlauber nach Österreich zurück. Auch am Freitag startet ein Notflug aus Peru, der Samstagfrüh in Wien landen wird, wie das Außenamt mitteilte.

