"Wir Bürger zahlen einen tödlichen Preis"

In Beirut werden Notunterkünfte für die Geflüchteten vorbereitet.

"Wir sind mit nur mit dem Nötigsten in einer kleinen Tasche entkommen", sagt Fatima Ezzeddine der Deutschen Presse-Agentur. "Mein im Ausland lebender Bruder hat uns in einem Hotel zwei Zimmer gebucht". Vorher sei sie zehn Stunden lang im Stau gesteckt, um aus dem Süden des Landes bis nach Beirut zu kommen, sage sie. Bei den Luftangriffen seien ihr Nachbarhaus in Tyros stark beschädigt und mehrere Menschen getötet und verletzt worden.