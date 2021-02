Wintersturm legt Teile Amerikas lahm

Nach Daten der Website "poweroutage.us" waren es im US-Staat Texas am Donnerstag noch mehr als 667.000 Haushalte. Besonders betroffen von Stromausfällen waren demnach außerdem die Nachbarstaaten Mississippi und Louisiana im Süden sowie Oregon im Nordwesten des Landes. Am Mittwoch waren in Texas drei Millionen Haushalte im Dunkeln gesessen. Insgesamt sind in den USA nach einem Bericht des Senders CNN bereits mindestens 37 Menschen infolge des Winterwetters ums Leben gekommen.

Die Wetterwarnungen reichten von Texas bis nach Neuengland im Nordosten der USA. In den betroffenen Gebieten leben mehr als 100 Millionen Menschen.