Willkürliche Hinrichtungen in Syrien

Mord und Folter waren unter dem Assad-Regime in Syrien an der Tagesordnung, die neuen islamistischen Herrscher versprachen bei der Machtübernahme ein Ende der Gewalt. Nun berichtet die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte allerdings von Dutzenden Hinrichtungen.

Mit den neuen Machthabern verbündete Kämpfer sollen demnach innerhalb von drei Tagen mindestens 35 Menschen willkürlich hingerichtet haben. Bei den meisten der Hingerichteten habe es sich um frühere Beamte der Regierung des gestürzten Machthabers Baschar al-Assad gehandelt, so die Aktivisten. Die Bewaffneten hätten "Vergeltungsakte" an Mitgliedern der alawitischen Minderheit begangen, zu der auch Assad gehört. Sie hätten "den Zustand des Chaos" ausgenutzt, um "alte Rechnungen zu begleichen", erklärte die Beobachtungsstelle mit Sitz in London.

Die EU denkt unterdessen aber immer lauter über ein Ende der Syrien-Sanktionen nach. "Geben wir den neuen Machthabern eine Chance", sagt nicht nur Österreichs Interimskanzler und Außenminister Alexander Schallenberg. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas rechnet schon bald mit einer Einigung auf einen "Plan zur Lockerung der Sanktionen".

