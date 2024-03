Wien: Nawalny-Gedenkstätte zerstört

Kurz bevor Russen am Sonntag auch in Österreich die Möglichkeit hatten, sich in ihrer Botschaft an den Präsidentschaftswahlen zu beteiligen, hatten Unbekannte am frühen Samstagabend eine gegenüber der diplomatischen Vertretung Russlands in Wien befindliche Nawalny-Gedenkstätte zerstört.

Ein russischer Aktivist erzählte von etwa zehn Männern, die alles eingepackt und wegtransportiert hätten. Nawalny-Anhänger brachten am Sonntagvormittag zum Ort erneut Blumen und Plakate. Die Militärpolizisten vor Ort, die routinemäßig die russische Botschaft bewachten, wollten am Samstagabend gegenüber der Austria Presse Agentur keine Auskunft zur Entfernung der Gedenkstätte geben.

Während in Russland improvisierte Gedenkorte für den Oppositionspolitiker zumeist nach kurzer Zeit entfernt wurden, wurde in den vergangenen Wochen in der EU nur ein einziger diesbezüglicher Fall bekannt: Am 1. März hatte ein mutmaßlicher Wachmann des russischen Konsulats in Hamburg versucht, eine Nawalny-Gedenkstätte in der dortigen Nachbarschaft wegzuräumen, und hatte laut Medienberichten eine Russin, die ihn daran hindern wollte, auch tätlich angegriffen.

