Wie soll der Westen weiter mit Putin, Trump und Netanjahu umgehen?

Es war schon fast ein verzweifelter Aufruf: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte mehr Waffen für sein Land, um sich dem russischen Vormarsch entgegenzustellen. Wenn man jetzt nicht handle, führe der Kreml-Chef Wladimir Putin die Welt in eine Katastrophe.

Die USA sind seit Kriegsbeginn der größte Geldgeber der Ukraine. In Washington wird ein weiteres Hilfspaket in Höhe von 60 Milliarden Dollar (rund 55,7 Milliarden Euro) auf Geheiß des früheren US-Präsidenten Donald Trump, der im November erneut zur Wahl antreten will, allerdings seit Monaten von den oppositionellen Republikanern blockiert.

Biden macht Selenskyj Mut

US-Präsident Joe Biden machte seinem ukrainischen Kollegen jedoch Hoffnung auf weitere Hilfen. Er habe Selenskyj in einem Telefonat mitgeteilt, er sei "zuversichtlich, dass wir das Geld bekommen werden", sagte Biden. Selenskyj schrieb nach dem Gespräch auf dem Onlinedienst X, vormals Twitter: "Ich glaube auch, dass der US-Kongress eine kluge Entscheidung treffen wird."

Neben dem Krieg in der Ukraine war der Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas das bestimmende Thema der Gespräche auf und jenseits der Bühnen im Bayerischen Hof. Die Veranstalter hatten diverse Akteure aus der Region eingeladen, darunter hochrangige Regierungsvertreter Ägyptens, Katars und Saudi-Arabiens sowie den israelischen Präsidenten Isaac Herzog und den palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Shtayyeh.

Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sagte, die Gespräche über eine Feuerpause verliefen "nicht gerade vielversprechend". Trotzdem äußerte er die Hoffnung, dass "wir bald eine Abmachung sehen" könnten. Katar ist einer der wichtigsten Vermittler im Krieg zwischen Israel und der Hamas.

Israels Präsident Isaac Herzog, der kurz nach al-Thani in München sprach, pochte auf die Freilassung der Geiseln als Bedingung für eine Feuerpause. Wer vorankommen wolle und "einen Horizont in dieser schrecklichen Situation" sehen wolle, müsse zuerst die Geiseln "sicher und so schnell wie möglich nach Hause bringen".

Trump, der große Abwesende

Der größte "Elefant im Raum" war der US-Präsidentschaftsbewerber Trump. Offiziell wird die Wahrscheinlichkeit einer Wiederwahl zwar auch in München heruntergeredet. "Man muss nicht jede Äußerung mit großer Aufgeregtheit in Europa quittieren", sagt Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP). Trump wolle mit kritischen Warnungen an die Europäer im US-Wahlkampf punkten. "Ich glaube, die amerikanischen Freunde wissen doch selbst ganz genau, dass diese transatlantische Partnerschaft eine ist, die ihre Sicherheit stärkt und nicht schwächt", fügt er hinzu. Im Hintergrund räumen EU-Diplomaten aber ein, dass dies bei Trump wenig bedeute. "Außerdem beeinflusst Trump schon vor der Wahl die Debatten bereits massiv", warnt Constanze Stelzenmüller, Direktorin des Center on the United States and Europe. Er wird etwa für die mögliche Ablehnung der amerikanischen Militärhilfe im US-Repräsentantenhaus verantwortlich gemacht, weil er Druck auf die Abgeordneten ausübe. Außerdem zeigte sich in München eine gewisse Hilflosigkeit, wie man mit der unterstellten Irrationalität von Trump als Präsident umgehen sollte.

