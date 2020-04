Eine Exitstrategie soll den Ländern der EU den schrittweisen Weg aus der Krise zurück in die Normalität weisen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel haben diesen Fahrplan am Mittwoch in Brüssel präsentiert. Demnach müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein, damit die Länder ihre Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie wieder zurückfahren können, heißt es da etwa.