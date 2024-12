Wie Russlands Außenminister die Flucht von Assad organisierte

Am Ende musste alles sehr schnell gehen. Nur wenige Stunden vor dem Fall der Hauptstadt Damaskus ergriff der syrische Diktator Baschar al-Assad am 8. Dezember in einer Nacht- und Nebelaktion die Flucht - selbst etlichen Familienmitgliedern und seinen engsten Mitarbeitern sagte er nichts, wie die Nachrichtenagentur AFP von mehreren hochrangigen syrischen Beamten erfuhr.