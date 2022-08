"Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinentes." Nichts werde mehr sein wie zuvor. Das sagte Olaf Scholz am 27. Februar. Drei Tage zuvor hatte Russlands Präsident Putin den Angriff auf die Ukraine befohlen. Der deutsche Kanzler sollte recht behalten. Die Verwerfungen sind enorm. Im Gefüge der Europäischen Union hat der Krieg in der Ukraine wie ein Politik-Beschleuniger gewirkt – Dinge gerieten in Bewegung, die festgefahren schienen.