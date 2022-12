Wie Putin 2022 die internationale Ordnung zerstörte

"Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Nach Monaten der Vorbereitung von Lügen und Propaganda hat Putin heute Nacht entschieden, seinen Drohungen schreckliche Taten folgen zu lassen." Mit diesem Satz hat die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am 24. Februar 2022 auf den Punkt gebracht, was an diesem Tag passiert ist. Putin hat vorsätzlich einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen.