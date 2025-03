Wie lange kann die Ukraine ohne US-Hilfe bestehen?

Die USA haben Waffenlieferungen an die Ukraine vorerst eingestellt.

In Kiew scheint man es geahnt zu haben. Das ukrainische Parlament wandte sich noch am Montagabend mit einer offiziellen Danksagung an Donald Trump. Im Namen des ukrainischen Volkes drückte man ihm, dem Kongress und dem amerikanischen Volk tiefe Dankbarkeit "für die konsequente Unterstützung der ukrainischen Unabhängigkeit" aus, ebenso für die militärische Hilfe, die mit "zur Stabilisierung der Front" geführt habe.