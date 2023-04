Wie krank ist Kremlchef Putin wirklich?

Leidet der Kremlchef an einer Krebserkrankung?

In einem Nebensatz in den jetzt geleakten US-Geheimdokumenten ist nun erstmals konkret von einer angeblichen Chemotherapie am 5. März die Rede. Die Krebs-Gerüchte um Kremlchef Putin haben damit neue Brisanz bekommen.

Immer wieder liefern Bild- und Videomaterialien angebliche Belege für die angeblichen Gesundheitsprobleme des 70-Jährigen. Sein Zittern an Füßen und Händen und seine Unsicherheit beim Gehen werden schon seit Monaten als Anzeichen für eine beginnende Parkinson-Erkrankung gedeutet.

Außerdem hatte der russische Staatspräsident Anfang des Jahres ein auffällig mondförmiges Gesicht, was auch als Nebenwirkung einer Kortisonbehandlung bekannt ist. Insider glauben auch zu wissen, dass Putin unter Bauchspeicheldrüsenkrebs leide und nicht mehr lange zu leben habe. Die ihm gegebenen Medikamente hätten einen Einfluss auf Entscheidungen zum Angriff auf die Ukraine gehabt. Denn der russische Präsident habe jetzt nichts mehr zu verlieren.

Fest steht jedenfalls, dass der Kremlchef panische Angst vor einer Corona-Infektion hatte. Besucher empfing er nur unter strengen Quarantäne-Auflagen und nach aktuellen PCR-Tests – und selbst dann nur mit deutlichem Abstand.

