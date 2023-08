Wie kann die weitere Abholzung des Regenwalds gestoppt werden?

Die Präsidenten der acht Amazonas-Staaten suchen seit gestern bei einem Gipfel in Brasilien nach einem gemeinsamen Plan zur Rettung des größten Regenwalds der Erde. Experten zweifeln jedoch am politischen Willen zur Umsetzung der ambitionierten Ziele.

Vorweg eine gute Nachricht: Die Abholzung ist, so die offizielle Angabe, in Brasilien seit Amtsantritt von Präsident Lula da Silva stark zurückgegangen – um ganze 42 Prozent. Null Abholzung bis 2030 ist das erklärte Ziel des Präsidenten. Er rief die Nachbarstaaten auf, diese Selbstverpflichtung zu übernehmen. Der Gipfel nun in Belem solle eine Plattform sein, auf der die acht Amazonas-Länder gemeinsam mit den lokalen Regierungen und den Bewohnern nach Lösungen suchen würden, so Lula. Denn: "Der Regenwald kann nicht nur als ökologisches Schutzgebiet betrachtet werden. Die Welt muss sich um das Recht der Bewohner des Amazonas-Gebiets auf ein gutes Leben kümmern", forderte er.

Das Vorhaben ist ein Novum, besonders, da die acht Regierungen beim Thema Regenwald keineswegs auf einer politischen Linie liegen. Zwar gibt es bereits seit Ende der 1970er-Jahre einen Kooperationsvertrag zwischen den Amazonas-Staaten (neben Brasilien sind das Bolivien, Ecuador, Guayana, Kolumbien, Peru, Venezuela und Suriname). Seit 2009 fand aber kein Treffen mehr statt.

Der Gipfel in Belem ist vor allem auch ein weiteres Signal des brasilianischen Staatschefs, eine Führungsrolle im globalen Kampf gegen den Klimawandel zu übernehmen – und dabei auch die Industriestaaten stärker in die Pflicht zu nehmen. Den wohl wichtigsten Mitstreiter hat Brasilien dabei im Nachbarland Kolumbien. Beim Vorbereitungsgipfel vor wenigen Wochen erklärte Präsident Gustavo Petro: "Der Ansatz, die Wälder zu schützen, um Leben zu schützen, führt immer wieder zu einer anderen Frage: Wie viel zahlen sie uns dafür?" Dazu gehöre auch die Frage: "Belassen wir fossile Brennstoffe im Amazonas in der Erde oder fördern wir sie?" Das sei eine Entscheidung, die gemeinsam getroffen werden sollte, auch wenn jeder Staat natürlich souverän sei.

Und damit beginnen auch die Probleme: Gemeinsame Positionen dürfte es dazu kaum geben, schwemmt doch vor allem die Erdölförderung in den meisten Staaten dringend benötigte Dollar in die Staatskassen. Auch für Gastgeber Lula ist das ein Dilemma, das bereits zu Konflikten in der eigenen Koalition geführt hat, weswegen er sich um klare Aussagen bisher windet. Auch die Rinderzucht ist ein wesentlicher Faktor. Brasilien ist der weltgrößte Exporteur von Rindfleisch und Soja. Die toxische Mischung aus Korruption, Landraub und organisiertem Verbrechen verschärft die Lage. Illegale Gelder befördern wiederum die Korruption und verhindern die juristische Verfolgung. Die Staaten hätten über einen Großteil des Amazonas-Gebietes gar keine Kontrolle, klagen Experten. Ecuador und Peru stecken zudem in schweren politischen Krisen, unklar ist, wer dort in einem Jahr regiert.

Doch die Zeit drängt. Wissenschaftler warnen, dass sich der Amazonas bei fortschreitender Zerstörung einem Kipppunkt nähert. 17 bis 20 Prozent seien jetzt schon zerstört – mit dramatischen Folgen für das Weltklima.

