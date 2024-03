Wie Europa und die Welt aufrüsten und wer am meisten davon profitiert

Normalerweise sind die Berichte des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI über die weltweiten Trends im globalen Waffenhandel wenig überraschend. Doch seit dem Ukraine-Krieg haben sich die Waffengeschäfte deutlich verschoben. In Kurzfassung heißt das: Europa hat seine Waffenimporte fast verdoppelt. Größter Profiteur sind die USA. Russlands Waffenexporte haben sich indes halbiert.

Die Friedensforscher vergleichen immer Fünfjahreszeiträume. In den Jahren 2019 bis 2023 war der Bedarf an Waffen in den Ländern Europas besonders groß. Demnach stiegen die Großwaffenimporte der europäischen Staaten im Vergleich zum vorangegangenen Fünfjahreszeitraum um 94 Prozent. Laut SIPRI wird dieser Trend anhalten: "In den vergangenen Jahren haben wir einen deutlich größeren Bedarf an Luftabwehrsystemen in Europa festgestellt, der durch den Angriff Russlands auf die Ukraine in Gang gesetzt wurde", erklärte SIPRI-Experte Pieter Wezeman.

USA sind die Nummer eins

Auch bei den Waffenexporten gibt es eine deutliche Veränderung. Die USA liegen nach wie vor an der weltweiten Spitze. Aktuell zeichneten sie für 42 Prozent aller Waffenexporte verantwortlich (plus 17 Prozent) und exportierten in mehr Länder denn je zuvor. Auf Platz zwei folgt neuerdings nicht mehr Russland, sondern Frankreich. Das Land konnte seine Exporte zwischen 2019 und 2023 um 47 Prozent steigern. Gleichzeitig ist Russland auf Platz drei abgerutscht, wegen deutlich weniger Exporte.

"Es gab auch eine erhebliche Nachfrage nach Waffen außerhalb Europas und zahlreiche Länder haben entschieden, in Frankreich zu kaufen statt in Russland", so Wezeman von SIPRI. "Das kann sowohl politische als auch technische Gründe haben."

China beispielsweise sei inzwischen in der Lage, seine eigenen Waffen in zufriedenstellender Qualität zu produzieren, und habe keinen Bedarf mehr an russischen Importen.

Auffällig ist auch die Aufrüstung mehrerer Nachbarstaaten Chinas: Indien (Importplus von 4,7 Prozent), Pakistan (plus 43 Prozent), Japan (plus 155 Prozent) und Südkorea (6,5 Prozent).

Es gebe "wenig Zweifel" daran, dass das konstant hohe Niveau der Importe Japans und anderer US-Verbündeter in der Region allen voran von der "Sorge über Chinas Ambitionen" getrieben sei, erklärt SIPRI-Forscher Siemon Wezeman diese Entwicklung.

Überraschend ist in diesem Zusammenhang aber auch ein anderes Detail: Obwohl die weltweiten Konflikte zunehmen, ist der Waffenhandel in den vergangenen fünf Jahren dennoch um 3,3 Prozent zurückgegangen.

