Wie Erdogan die EU-Chefin brüskierte

Lediglich Charles Michel, EU-Ratspräsident, durfte an der Seite des türkischen Staatspräsidenten und somit auf gleicher Höhe in einem Armsessel Platz nehmen. Die protokollarische Brüskierung der Kommissionschefin, die auf derselben Rangstufe wie Michel steht, hat Empörung in Brüssel und heftige Debatten in den sozialen Netzwerken ausgelöst. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir etwa schrieb etwa auf Twitter: "Solche Zeichen setzen autoritäre Unterdrücker & Machos wie #Putin, #Erdogan & Co bewusst." Österreichs Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zeigte sich "schockiert" über die "respektlose Behandlung der Kommissionspräsidentin".

In einer kurzen Videosequenz ist zu sehen, wie von der Leyen kurz konsterniert stehen bleibt und ein ärgerliches "Ähem" hören lässt, während es sich Michel bereits neben Erdogan bequem macht. Sie soll ihrem unhöflichen Gastgeber deutlich die Meinung über dessen Rückzug aus der Istanbul-Konvention gesagt haben.

Artikel von Sylvia Wörgetter