Wie Elon Musk Donald Trump unterstützt

Zwar stimmte der 53-Jährige eigenen Angaben zufolge bei früheren Wahlen für Demokraten. Im Juli sprach er sich jedoch offiziell für Trump aus und trat zuletzt mit ihm in Pennsylvania auf. Der Ex-Präsident kündigte an, Musk im Fall seiner Wiederwahl zum Leiter einer Kommission für Regierungseffizienz zu machen.

Es folgen vier Arten, wie der Chef von Tesla und SpaceX und Eigentümer des Kurznachrichtendienstes X Trump fördert:

WAHLKAMPFSPENDEN

Musks Pro-Trump-Spendenorganisation America PAC mobilisiert Wähler in besonders umkämpften Bundesstaaten. Der Milliardär hat der Political Action Committee (PAC) mindestens 75 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Der Wahlaufsicht zufolge gab America PAC von Juli bis September davon etwa 72 Millionen Dollar aus.

KURZNACHRICHTENDIENST X

Musk unterstützt Trump auch über seinen Account bei X, dem ehemaligen Twitter, wo ihm 202 Millionen Nutzer folgen. Unter anderem hat er Diversitätsprogramme in den USA kritisiert und die dort gängige Abkürzung DEI ("diversity, equity, inclusion") als "nur ein anderes Wort für Rassismus" bezeichnet. Musk verbreitet auf X auch Beiträge, die Kritiker als Falschinformationen oder irreführend bezeichnen.

VERLOSUNG

Musk bietet tägliche Verlosungen von einer Million Dollar für zufällig ausgewählte Personen an, die seine Online-Petition zur Unterstützung des Ersten und Zweiten Zusatzartikels der US-Verfassung unterzeichnen. Diese beziehen sich jeweils auf die Meinungsfreiheit und Waffenrechte. Teilnehmen können nur registrierte Wähler in Staaten, die als "Swing States" über den Ausgang der Präsidentschaftswahl entscheiden dürften. Experten sehen Musk hier in einer Grauzone des US-Rechts bezüglich der Gesetze zum Verbot von Stimmenkäufen.

WAHLKAMPFAUFTRITTE

Musk hat persönlich an Kundgebungen von Trump teilgenommen, etwa am 5. Oktober in Butler in Pennsylvania, dem Ort eines Attentatsversuchs auf den Ex-Präsidenten. Bei weiteren Auftritten im umkämpften Bundesstaat verbreitete er nicht belegte Behauptungen zu mutmaßlicher Wahlmanipulation, die früheren Darstellungen von Trump ähneln.

