Wie digitale Technologien auch Kriege verändern

Es ist ein Krieg der zwei Geschwindigkeiten, der im Moment in der Ukraine stattfindet: Einerseits wird wie vor hundert Jahren noch immer mit herkömmlichen Panzern und Soldaten blutig um jeden Meter Boden gekämpft. Andererseits werden mit Drohnenattacken und modernen Flugabwehrsystemen feindliche Ziele präzise ausgeschaltet. Und in Echtzeit werden bislang einmalige Mengen an Daten per Satellitennetz in die ganze Welt verbreitet.