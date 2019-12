KABUL. Alles begann an einem kalten Wintertag vor 40 Jahren. Der Zeitpunkt für den Einmarsch der sowjetischen Truppen in Afghanistan war gut gewählt: Während die westliche Welt sich in der Weihnachtspause befand, besetzten die Sowjets die Schlüsselpositionen. Sie stürzten die Regierung von Hafizullah Amin und installierten mit Babrak Karmal als Präsidenten eine kommunistische Führung. Moskau wollte nicht nur den Hinterhof des Sowjet-Imperiums wieder unter Kontrolle bringen.