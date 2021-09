Kann auch ein Mann Bundeskanzler werden?" Diese Frage sollen nicht wenige Kinder in Deutschland ihren Eltern bereits gestellt haben. Kein Wunder: Zigtausende Kinder und Jugendliche in der Bundesrepublik kennen nur Angela Merkel als Regierungschefin. Die heute 67 Jahre alte Pastorentochter, die als Angela Kasner in Hamburg geboren wurde und in der bereits untergegangenen DDR aufgewachsen ist, hat in den vergangenen Jahrzehnten nicht nur Deutschland, sondern auch Europa entscheidend geprägt.