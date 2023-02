Wichtigste Euro-NATO-Länder: Kiew zu Friedensgesprächen ermutigen

In den engeren Beziehungen zwischen der NATO und Kiew sehen die drei wichtigsten Euro-NATO-Partner eine Möglichkeit, Kiew zur Aufnahme von Verhandlungen zu bewegen. Auch Chinas UNO-Vertreter Dai Bing forderte in New York Verhandlungen "ohne Bedingungen".

"Wir rufen Russland und die Ukraine dazu auf, Verhandlungen ohne Vorbedingungen wieder aufzunehmen", sagte Dai bei einem Treffen des UNO-Sicherheitsrats zum ersten Jahrestag der russischen Invasion. "Die Ukraine ist keine Arena für Kämpfe zwischen bedeutenden Ländern. Niemand sollte von dem Konflikt auf Kosten der Menschen in der Ukraine profitieren", sagte der Diplomat aus Peking. Zuvor hatte China in einem Positionspapier zu einem Waffenstillstand und Verhandlungen aufgerufen.

In der "ZiB 2" des ORF begrüßte der ukrainische Vize-Außenminister Andrij Melnyk das chinesische Positionspapier zur Beendigung des Krieges. Gleichzeitig erklärte er, dass viele darin enthaltenen Punkte "nicht hinnehmbar" seien, wie etwa die Forderungen nach einem Waffenstillstand oder die Aufhebung der Sanktionen gegen Moskau. Vielmehr solle Peking Einfluss auf den Kreml nehmen, damit Russland den Krieg beende, denn schließlich liege der "Schlüssel für ein Kriegsende" im Kreml, sagte Melnyk via Skype in der ORF-Sendung.

Am Freitagabend rief der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in einem Telefonat mit seinem russischen Kollegen Wladimir Putin zu einem "gerechten Frieden" in der Ukraine auf. Damit sollten weitere Verluste an Menschenleben und Zerstörung verhindert werden, hieß es in einer veröffentlichten Erklärung der türkischen Präsidentschaft. Erdogan sprach sich auch für eine Fortsetzung des Mitte März auslaufenden Getreideabkommens zwischen der Ukraine und Russland aus.

"Ankara ist bereit, jede Art von Unterstützung in dieser Hinsicht zu leisten", hieß es weiter. Die Türkei hatte im vergangenen Sommer eine Schlüsselrolle dabei gespielt, das von der UNO unterstützte Getreideabkommen auf den Weg zu bringen. Der Kreml sprach in einer Erklärung von einem "Meinungsaustausch über die Lage in der Ukraine" zwischen Erdogan und Putin. Auch das Getreideexportabkommen sei zur Sprache gekommen. Erdogans Forderungen wurden jedoch nicht erwähnt.

Unterdessen forderte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seinen türkischen Kollegen Erdogan in einem Telefonat auf, gegen jede Umgehung der wegen des Krieges gegen Russland verhängten Sanktionen zu "kämpfen". Der "Druck auf und die Isolierung von Russland müssen verstärkt werden", hieß es aus dem Elysée-Palast. Moskau müsse gezwungen werden, seinen Angriff "aufzugeben".

Erdogan bemüht sich seit Beginn des Krieges, die Rolle eines Vermittlers zu spielen. Er unterhält enge Arbeitsbeziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin, beliefert aber gleichzeitig die Ukraine mit Waffen.

Mehr zum Thema Außenpolitik EU-Staaten einigen sich auf zehntes Sanktionspaket gegen Russland BRÜSSEL/KIEW/MOSKAU. Die EU-Staaten haben sich am Jahrestag des russischen Einmarschs in die Ukraine auf ein weiteres Paket mit Sanktionen gegen ... EU-Staaten einigen sich auf zehntes Sanktionspaket gegen Russland

Mehr zum Thema Außenpolitik Kiew und Moskau begrüßen Chinas Friedens-Vorstoß MOSKAU/KIEW. Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Pekings Vorlage eines Positionspapiers zum Ukraine-Krieg ebenso begrüßt, wie das russische ... Kiew und Moskau begrüßen Chinas Friedens-Vorstoß

Mehr zum Thema Außenpolitik China ruft in 12-Punkte-Papier zu Waffenstillstand auf PEKING. China hat zu einem Waffenstillstand im Ukraine-Krieg aufgerufen. In einem mit Spannung erwarteten Positionspapier, das Freitag vom ... China ruft in 12-Punkte-Papier zu Waffenstillstand auf

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Emmanuel Macron Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.