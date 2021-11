Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO stellt die neue Corona-Variante Omikron ein "sehr hohes globales Risiko" dar. Die Wahrscheinlichkeit einer weltweiten Ausbreitung sei groß, warnte die Organisation gestern in einem Schreiben an ihre 194 Mitgliedstaaten. Es sei daher mit steigenden Covid-19-Fallzahlen zu rechnen.