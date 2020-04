WHO kritisiert Staaten für mangelnde Vorbereitung

GENF. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) attestiert vielen Staaten keine gute Vorbereitung auf Epidemien bzw. Pandemien. Die meisten Staaten weltweit seien schlecht bis mittelmäßig auf Epidemien vorbereitet, zitierte der "Spiegel" aus einem Positionspapier der WHO für eine gestern, Sonntag, angesetzte Videokonferenz der Gesundheitsminister der G20-Staaten zur Coronakrise.

Die WHO war, wie berichtet, zuletzt selbst in die Kritik geraten, vor allem aus den USA. Die Organisation habe falsche Ratschläge erteilt, besonders weil sie ein zu enges Verhältnis mit China pflege und dortige Versäumnisse nicht aufgezeigt bzw. zugedeckt habe.

Die WHO bemängelt nun, dass nur ein Drittel der Länder Seuchenausbrüche entdecken und darauf reagieren könne. Selbst hochentwickelte Gesundheitssysteme hätten dann nur noch "begrenzte Kapazitäten", grundlegende Leistungen zu erfüllen. Dem Bericht zufolge prophezeit die WHO, in armen Ländern mit schwächeren Systemen würden die Folgen der Corona-Pandemie "verheerend sein". Zudem moniert die Organisation, es mangele an gut ausgebildeten Mitarbeitern und Infrastrukturen in den Gesundheitssystemen, und es fehlten robuste Lieferketten und Logistik, um dringend benötigte medizinische Ausrüstung zu beschaffen. Die internationale Zusammenarbeit funktioniere schlecht, vor allem weil "die WHO nicht in die Lage versetzt wird, Koordination und Kooperation zu ermöglichen".

Den Vorsitz der G20-Staaten, zu denen auch die USA, China und Deutschland gehören, hat derzeit Saudi-Arabien.

