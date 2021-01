WHO-Experten begannen Untersuchung in Wuhan

Das WHO-Team traf zwar erstmals mit Behördenvertretern zusammen, zum Verlauf der Gespräche wurde allerdings nichts bekannt.

Auch der genaue Ablauf der Forschungsarbeit ist unklar. Laut WHO plant das internationale Expertenteam unter anderem Besuche von Krankenhäusern, des Wuhan-Instituts für Virologie sowie des Huanan-Markts. Dieser weiterhin geschlossene Markt gilt als Ursprungsort der Pandemie.

Die meisten Wissenschafter gehen davon aus, dass Fledermäuse die ursprünglichen Wirte des neuartigen Virus waren und dieser auf dem Huanan-Markt auf den Menschen übertragen wurde. Ungeklärt ist aber, welches Tier bei der Übertragung auf den Menschen als sogenannter Zwischenwirt diente.

Die Experten waren vor zwei Wochen in Wuhan gelandet, mussten aber 14 Tage in Quarantäne. Die Isolation endete am Donnerstag.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.