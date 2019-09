"High Noon" war auf dem Kapitolhügel gestern bereits um kurz nach 9.00 Uhr in der Früh. Zu diesem Zeitpunkt starrten Kongressmitarbeiter, Beamte und Journalisten elektrisiert auf ihre Smartphones, um zu lesen, was in der Beschwerde des "Whistleblowers" in der Ukraine-Affäre steht. Diese hatte der kommissarische Direktor der Nationalen US-Geheimdienste, Joseph Maguire, kurz zuvor auf Weisung von US-Präsident Donald Trump freigegeben.