"Whisky-Krieg" zwischen Dänemark und Kanada beendet

Die beiden Länder haben am Dienstag in Kanada ein Abkommen unterzeichne, wonach das 1,3 Quadratkilometer große arktische Eiland zwischen Grönland und Kanada entlang eines Felsenrisses in nord-südlicher Richtung geteilt wird. Mit dem Abkommen legen die beiden Länder auch den bis zuletzt umstrittenen Teil der gemeinsame Seegrenze fest.

"Signal, dass man Grenzstreitigkeiten auf friedliche Weise lösen kann"

Der dänische Außenminister Jeppe Kofod sagte zu dem Abkommen, dessen Ratifizierung durch die Parlamente der involvierten Länder in der Folge als Formsache gilt, es sei ein "glasklares Signal" an die Welt, dass man Grenzstreitigkeiten nach internationalem Recht und auf eine pragmatische und friedliche Weise lösen könne, die für alle ein Gewinn sei. Dies sei angesichts der aktuellen Weltlage besonders wichtig, in der es viel zu viel Krieg und Konflikte gebe, so der Minister laut der Nachrichtenagentur Ritzau.

Signatar des Abkommens ist auch Grönland, das innerhalb der dänischen "Reichsgemeinschaft" eine weitgehende Autonomie besitzt. Sollte sich Grönland eines Tages für unabhängig von Dänemark erklären, würde es auch die Souveränität über die dänische Hälfte von Hans übernehmen. Auf Inuit heißt die Insel Tartupaluk, was sich auf deren Nierenform bezieht.

Kurios ausgetragener Grenzstreit

Der seit 1973 schwelende Streit um die unbewohnte und vegetationslose, wegen der Schifffahrtsrechte sowie wegen im Meeresboden vermuteter Rohstoffe aber bedeutsame Insel wurde von Dänemark und Kanada zum Teil mit kuriosen Mitteln ausgefochten.

Anfang der 2000er gab es einige undiplomatische Vorstoße, die Insel unter seine Herrschaft zu bekommen. Kanada etwa vergab seinerseits sogar Schurfrechte an Geologen, ohne dies mit Dänemark abzusprechen. Sowohl kanadische und auch danische Minister bereisten die Insel und echauffierten sich uber die Besuche des jeweils anderen. Vertreter beider Länder hissten immer wieder Flaggen auf der Insel. Die Militärs hinterließen dabei mehrmals eine Flasche kanadischen Whisky bzw. dänischen Schnaps.

Der Verteidigungsminister Kanadas, Bill Graham, soll 2005 gar die danische Flagge auf Hans Ø einkassiert und an die danische Botschaft in Ottawa geschickt haben. Als Dänemark daraufhin ein Schiff in Richtung Hans-Insel entsendete, drohte der Konflikt gefährlich zu werden. Man besann sich aber auf beiden Seiten des Atlantiks und beschloss, uberhaupt keine Flaggen mehr auf der Insel zu hissen.

Im Jahr 2018 begann schließlich eine trilaterale Arbeitsgruppe über eine Lösung des Konflikts zu verhandeln. Im November vergangenen Jahres einigte man sich in der isländischen Hauptstadt Reykjavik auf die nun besiegelte Teilung der Insel. Damit werden auch die bisher unklaren 875 Kilometer der gemeinsamen Seegrenze von Kanada und Grönland in der Barents-See definiert.

Die Insel wird übrigens nicht halbe-halbe geteilt. Dadurch, dass der Grenzverlauf einer natürlichen Formation im Felsen folgt, erhält Dänemark ein etwas größeres Stück von der Insel als Kanada.

Die Insel in der Nares-Straße zwischen der kanadischen Ellesmere-Insel und Grönland wurde von dem US-amerikanischen Arktis-Forscher Charles Francis Hall im Jahr 1871 entdeckt. Ihren dänischen Namen erhielt sie nach einem grönländischen Fischer namens Hans Hendrik, der bei mehreren arktischen Expeditionen behilflich war.